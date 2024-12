Riboldi all'Aiop, 'lavoriamo insieme per ridurre liste d'attesa'

"Il 2025 sarà un anno particolarmente importante. Il primo obiettivo sarà rivedere il budget per la sanità di diritto privato che ci consentirà di lavorare insieme per una concreta riduzione delle liste di attesa. In questa direzione, per dare vita a un tavolo comune e ottenere una revisione del budget a livello nazionale, sto coinvolgendo gli assessori di altre regioni, come Lombardia, Liguria, Veneto". Lo ha affermato l'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi aprendo l'assemblea di fine anno dell'Aiop , l'associazione dell'ospedalità privata.

"Anche nel 2025, L'Aiop Piemonte si dichiara pronta a intensificare il proprio ruolo e lavoro, auspicando che la Regione voglia introdurre nuove semplici regole operative fin dall'inizio dell'anno, rendendone più efficace l'attuazione rispetto al 2024". ha commentato Giancarlo Perla, presidente dell'Aiop.

Nell'incontro che si è svolto alla presenza degli associati e dei direttori delle Asl si è discusso degli sforzi condivisi per migliorare l'efficienza del sistema sanitario regionale, della volontà di garantire sempre maggiore qualità e facilità di accesso ai servizi per i cittadini e degli importanti cambiamenti normativi in corso. L'assemblea ha anche ribadito l'urgenza di finanziare il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico, in scadenza. "Una questione che resta aperta da 12 anni per il mancato adeguamento delle nostre tariffe ai costi reali di produzione, previsto dalla Legge, e che occorre risolvere quanto prima" ha sottolineato Perla.



