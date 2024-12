La perseguita da un anno, sorveglianza speciale per stalker

Per due anni dovrà mantenere almeno 500 metri di distanza dalla giovane donna, 23 anni, che da mesi perseguita: il tribunale di Torino ha accolto la richiesta del questore di Verbania di applicare nei confronti dell'uomo, un sessantenne residente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, la sorveglianza speciale. Nello stesso arco di tempo, l'uomo non potrà uscire di casa tra le 21 e le 7 del mattino e non potrà accedere nei locali pubblici tra le ore 18 e le 21.

La vicenda va avanti da circa un anno e a luglio il sessantenne era stato arrestato dagli agenti del commissariato di Omegna: in quell'occasione la vittima, spaventata, aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo essersi nascosta nella cucina del locale in cui lavora. Nei mesi precedenti, la giovane si era rivolta in più occasioni ai carabinieri, arrivando a querelare l'uomo che da mesi frequentava quotidianamente il suo posto di lavoro, tentando di approcciarla, e vi passava davanti più volte al giorno per capire gli orari dei suoi turni, arrivando poi a seguirla all'uscita. Una sera, intorno alle 23, la vittima l'aveva notato nell'auto parcheggiata fuori dal locale.

Dall'inizio dell'anno il tribunale di Torino, su proposta del questore del Vco, ha emesso 15 sorveglianze speciali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA