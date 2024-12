L'80% farà regali di Natale. Al top food, giochi e libri

Più regali sotto l'albero. È in miglioramento rispetto allo scorso anno la propensione all'acquisto dei regali per il Natale. Lo rileva l'indagine di Confcommercio, secondo la quale l'80% degli italiani prevede di acquistare regali per il Natale 2024, in aumento rispetto al 73,2% del 2023, con una spesa media pro capite stimata di 207 euro. Anche a Torino lo shopping natalizio vive i suoi giorni più intensi offrendo prodotti e servizi in linea con le previsioni nazionali.

Nella top ten dei regali, al primo posto i prodotti enogastronomici (81%), seguiti dai giochi per i bambini (58%), libri e ebook (52%), capi d'abbigliamento (51%) e prodotti per la cura della persona (50%). Lo shopping natalizio si conferma multicanale, con il 62,6% degli intervistati che combina acquisti in negozi fisici e online. Una parte importante di consumatori preferisce affidarsi solo ai negozi.

"Il settore del food va molto bene, ma anche l'abbigliamento segnala vendite in linea con le aspettative, talvolta con tendenza al regalo importante. Soddisfatte le librerie che indicano una predilezione per la narrativa italiana. Lo shopping natalizio nei negozi di prossimità crea un'atmosfera che nessun acquisto online può replicare. A Natale, più che mai, il cuore può pulsare solo nei negozi" sottolinea la presidente dell'Ascom Confcommercio Torino Maria Luisa Coppa.

Un impulso importante è atteso dalle tredicesime, il cui valore complessivo è aumentato rispetto allo scorso anno con una quota destinata ai consumi che tocca i 47,5 miliardi. Ma i regali non sono l'unico capitolo delle spese natalizie. Gli italiani spenderanno anche per pranzi, addobbi, fiori, centri tavola, ghirlande ed eventi legati alle festività. Il 73,4% prevede di spendere per cibi e bevande, mentre il 10,9% destinerà una parte della spesa agli accessori per le feste.

Inoltre, il 71,9% rinnoverà gli addobbi natalizi della propria abitazione, con una spesa media di circa 47 euro. Non solo consumi, però: il 63,2% degli italiani afferma di voler dedicare qualche risorsa anche alla beneficenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA