I carabinieri di Cuneo sequestrano 47 chilogrammi di alimenti

I carabinieri della compagnia di Cuneo, i militari del nucleo ispettorato del lavoro e i carabinieri forestali hanno effettuato nei giorni scorsi diversi controlli negli esercizi pubblici. In alcuni di questi sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 6.500 euro, in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di garantire la tracciabilità degli alimenti e per la vendita di prodotti oltre la data di scadenza. L'operazione ha portato al sequestro di circa 47 chilogrammi di alimenti. Sono stati eseguiti anche diversi controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con la sospensione di un'attività e sanzioni per oltre 11mila euro.

I carabinieri hanno effettuato anche controlli sulle strade: elevate diverse sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcoolica con il conseguente ritiro delle patenti.



