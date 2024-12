Forestali Casale, 24 denunce e 15 sanzioni da inizio 2024

Sono 24 le persone denunciate all'autorità giudiziaria di Vercelli da inizio 2024 dai carabinieri forestali di Casale Monferrato (Alessandria).

Quindici le sanzioni amministrative per violazioni nella gestione dei rifiuti, per complessivi 65.166 euro. Si tratta di sversamenti abusivi e combustioni a cielo aperto di rifiuti, spesso lungo strade o aree ecologicamente significative, abbandono di automezzi e attività seriali di autodemolizione abusiva; costruzioni illegali con materiali non a norma, come fresati d'asfalto e macerie edili. Senza dimenticare la gestione illecita di rifiuti ferrosi, apparecchiature elettriche, elettroniche e contenitori di prodotti pericolosi, come diserbanti.

Contrastata anche la gestione rapida dei materiali di risulta, legati all'eco-bonus del 110%.



