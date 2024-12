FolkClub, seconda parte della stagione all'insegna della musica

E' la musica il filo conduttore della seconda parte della XXXVI Stagione del FolkClub, che da gennaio a maggio 2025 accoglierà artisti di fama internazionale e nazionale, tra folk, jazz, canzone d'autore e sperimentazione.

Il 10 gennaio il FolkClub ospiterà il concerto di Jesper Lindell, talento emergente della scena folk-rock svedese, e Scarlet Rivera, violinista leggendaria del tour Rolling Thunder Revue di Bob Dylan. Il 18 gennaio, sarà il turno di Giua e Riccardo Tesi, che traducono in musica la suggestione dei Retablos - le scatole magiche peruviane - accompagnati dal polistrumentista Vincent Boniface. Il jazz entra in scena il 24 gennaio con la prima data 2025 della rassegna Radio Londra che presenta Dena DeRose, una delle più acclamate pianiste e vocalist, accompagnata da Alessandro Maiorino ed Enzo Zirilli.

La chiusura del mese, il 31 gennaio, è affidata al giovane cantautore calabrese Dalen.

La stagione del FolkClub prosegue dall'8 febbraio con il folk irlandese dei Birkin Tree, accompagnati dalla violinista Aoife Ní Bhriain. Il 14 febbraio, nell'ambito delle Buscadero Nights, ci sarà David Ford; il giorno successivo, 15 febbraio, spazio al jazz e alle influenze brasiliane con Tony Canto e il suo progetto Anima. A fine mese, il 22 febbraio, l'eccellenza jazz sarà protagonista grazie alla performance dell'Uri Caine Trio. Il 7 marzo il Renato Borghetti Quartet proporrà un viaggio musicale tra tradizione brasiliana e jazz, mentre il 14 marzo Fabio Treves e Alex 'Kid' Gariazzo celebreranno il blues e i 70 anni del più carismatico degli esponenti del genere in Italia.

Il 4 aprile sarà la volta del chitarrista Jon Gomm, seguito l'11 aprile dal ritorno di Michael McDermott. Il 9 maggio chiuderà il calendario delle Buscadero Nights con il duo belga Las Lloronas, tra poesia e tradizione musicale. La stagione si concluderà il 16 o 17 maggio con un evento speciale da svelare.



