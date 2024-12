Calcio: Maripan, 'Toro è passione, siamo una vera famiglia'

"Per me il Toro è qualcosa di speciale ed è passione, mi ha dato la possibilità di giocare in Italia che era un sogno che avevo fin da bambino: ho trovato un gruppo incredibile di persone e siamo una famiglia, sono contento della mia decisione di venire qui": il difensore granata, Guillermo Maripan, traccia un bilancio dei primi mesi vissuti sotto la Mole.

"Il calcio mi dà grande gioia, i miei genitori hanno permesso a me e ai miei fratelli di avere un'infanzia felice - prosegue ai canali ufficiali del club di via Viotti - e se sono arrivato dove sono oggi, è soprattutto grazie a loro e all'appoggio che mi hanno dato: ecco perché sono i miei supereroi". E sul Natale a casa Maripan: "Era bello aspettare Babbo Natale fino a mezzanotte, vivo questo periodo circondato dalle persone che amo e condividere lo spirito natalizio è fantastico" conclude il cileno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA