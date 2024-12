Baby gang gioca a lanciare petardi nei negozi nell'Astigiano

Baby gang in azione a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. I suoi componenti si erano fatti notare nei giorni scorsi per il lancio di petardi in negozi, bar e nelle vie del centro storico. Dopo lo spavento provocato tra i passanti, i ragazzini fuggivano coperti da sciarpe e cappucci, per poi postare le loro imprese sui social.

Le loro bravate sono state interrotte in questi giorni dall'intervento dei carabinieri. I militari della compagnia di Canelli e della stazione di Nizza hanno individuato e fermato i giovanissimi autori delle scorribande, tutti minorenni.



