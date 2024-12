Stellantis, 'Italia centrale, 2 miliardi per le fabbriche'

Il Piano Italia pone il nostro Paese al centro delle strategie di Stellantis: ogni stabilimento ha un piano di modelli che arrivano al 2032. Sono confermati gli investimenti che Stellantis effettuerà in Italia: per il 2025 sono previsti circa 2 miliardi di euro per gli stabilimenti e 6 miliardi di euro nello stesso periodo in acquisti da fornitori operanti in Italia. Lo ha detto Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis al tavolo al Mimit presieduto dal ministro Adolfo Urso con il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, le Regioni in cui insistono stabilimenti del gruppo, l'Anfia e i sindacati..

"Stellantis porterà avanti il piano industriale in Italia con risorse proprie, senza qualsiasi forma di incentivo pubblico alla produzione. Stellantis è il gruppo che ha investito di più in Italia: 10 miliardi nel 2021-2025 che salgono a 40 se si considerano gli acquisti da fornitori italiani" ha sottolineato il capo Europa di Stellantis.

Imparato ha confermato che a Mirafiori saranno prodotte la 500 ibrida e la nuova generazione della 500 BeV elettrica, in aggiunta alla prosecuzione dell'attività dei cambi eDCT. Nessuna indicazione per ora sulle Maserati, ma il piano del lusso andrà a Modena. Torino sarà, dal primo gennaio 2025, la sede della Regione Europa di Stellantis e il quartier generale della divisione Veicoli Commerciali del gruppo. Sarà inoltre la sede di SUSTAINera, centro di sperimentazione e di riciclo del gruppo e consoliderà il Battery Technology Center, attuale sede dell'unico centro al mondo del Gruppo per i test e lo sviluppo delle batterie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA