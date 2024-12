Peste suina, in Piemonte e Liguria 7 nuovi casi tra i cinghiali

In Piemonte sono stati accertati nei cinghiali 4 nuovi casi di Peste suina africana, tre in Liguria. E' quanto risulta dall'aggiornamento settimanale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Il totale in tre anni è di 1.040 positività in Liguria, 669 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Liguria due nuovi casi in provincia della Spezia, a Maissana e Sesta Godano, uno in provincia di Genova, a Lumarzo (24), che portano il totale dei casi in regione a 1037.

I 4 nuovi casi del Piemonte sono tutti a Ovada (24).

Con il caso di Sesta Godano crescono 167 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.





