Lunga coda alla libreria Arlette per il firmacopie di Barbero

Lunga coda alla libreria Arlette di via Mercadante, nel quartiere Barriera di Milano, per il firmacopie dello storico Alessandro Barbero che ha incontrato lettori e lettrici. Tantissima gente ha affollato gli spazi della nuova libreria di della giovane Aurora Pinto, dove - dopo l'inaugurazione del 27 novembre - già sono stati organizzati diversi incontri come quello con Esperance Hakuzwimana e Melania Mazzucco.

A fare gli onori di casa con Aurora il padre Rocco Pinto, tra i librai torinesi più attivi, proprietario della libreria Ponte sulla Dora e tra gli ideatori di Portici di Carta e Torino che legge.



