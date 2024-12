Gruppo Mirato acquisisce il 55% di Tintolav

Il Gruppo Mirato, leader nel settore dei prodotti di bellezza italiana con brand iconici come Malizia, Splend'Or, Intesa, Geomar, Clinians e I Provenzali, ha acquisito il 55% di Tintolav, eccellenza italiana nel settore delle lavanderie professionali, del bucato e cura della casa nel largo consumo con sede a Trofarello (Torino).

Questa operazione "segna una nuova fase di crescita strategica per Mirato, - si legge in una nota - che mira a consolidare la sua leadership sul mercato italiano e internazionale, accedendo al segmento professionale e rafforzando la propria offerta nel settore home care per il canale mass market".

Tintolav continuerà ad operare come società autonoma, mantenendo una propria rete di vendita, il 45% rimarrà a Stefano e Luca Pulido che rimangono operativi in azienda. Il cda sarà riorganizzato: Fabio Ravanelli assume il ruolo di presidente, Stefano Pulido svolge la funzione di vicepresidente e amministratore delegato con particolare riferimento al canale professionale, Alberto Pollini ricopre la carica di amministratore delegato con particolare riferimento al canale mass market.

Nel 2023 Tintolav ha registrato ricavi pari a 18,3 milioni di euro, con una previsione di crescita per il 2024 che punta a raggiungere i 19,8 milioni. Il 68% del fatturato è stato generato in Italia, mentre il restante 32% proviene dalle esportazioni.



