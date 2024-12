Export dell'Alto Piemonte, nei primi 9 mesi +2,6% in valore

Nei primi 9 mesi del 2024 incremento del 2,6% del valore dell'export per l'alto Piemonte, area costituita dalle quattro province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, con marcate differenze tra settori e territori. Si è attestato sopra i 9,4 miliardi di euro, come riportano i dati diffusi dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

In particolare il tessile abbigliamento (che rappresenta il 30,9% dell'export totale del quadrante) ha registrato un aumento del +8,9%, trainato dalla componente abbigliamento delle province di Vercelli e Novara, mentre le lavorazioni tessili, in particolare del Biellese, sono risultate in evidente contrazione.

Altri settori rappresentativi della vocazione industriale del territorio hanno riscontrato delle difficoltà. La produzione di macchinari (che incide per il 19,7% dell'export totale dell'area) ha registrato un arresto nel trend di crescita (-4%), mentre il comparto chimico (che rappresenta 13,5% del valore globale delle esportazioni) ha evidenziato una sostanziale stazionarietà (+0,5%).

Le differenze tra le attività economiche si riflettono anche a livello territoriale: la provincia di Vercelli, che in valori assoluti incide per il 27% sulle esportazioni di quadrante, ha evidenziato l'incremento più significativo, con un aumento del +9,1% rispetto allo scorso anno, il miglior risultato tra tutte le province piemontesi.

La provincia di Novara, che esprime il 51,8% del valore delle esportazioni del Piemonte Orientale, ha registrato un aumento del +4,4%, posizionandosi al terzo posto nella classifica delle performance regionali.

Il Verbano Cusio Ossola ha riscontrato una sostanziale stazionarietà, con una variazione pari al +1,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 (quarto posto nella classifica piemontese), a fronte di un peso sull'export di quadrante del 6,7%.

La provincia di Biella, che copre una quota del 14,5% dell'export dell'area, ha registrato la contrazione maggiore, anche a livello regionale, pari al -12,2%, con un calo di tutti i principali comparti.

Il dato complessivo dell'Alto Piemonte, pari a +2,6%, si colloca al di sopra della media totale sia piemontese (-3,5%) che italiana (-0,7%).



