Coppa Italia: striscione tifosi Juve, 'Vlahovic e ultras uniti'

"Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei sempre stato rispettato. Juventus, DV9 e ultras uniti fino alla fine": è il testo dello striscione srotolato all'esterno dall'Allianz Stadium da alcuni gruppi del tifo organizzato bianconero e rivolto a Dusan Vlahovic, a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia tra la Juve e il Cagliari.

Tra l'attaccante serbo e alcuni tifosi della Curva Sud, infatti, era scoppiato un pesante battibecco al termine della sfida di sabato scorso contro il Venezia e terminata 2-2. Lo stesso classe 2000 aveva poi teso la mano verso i suoi tifosi con una storia su Instagram per gettare acqua sul fuoco, lo striscione della curva sembra sancire definitivamente la pace tra le parti.

Intanto, Vlahovic partirà titolare nella Juve che alle 21 sfiderà il Cagliari per strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.



