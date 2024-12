Arsenico in rifiuti cantiere, due denunce per gestione illecita

I militari del nucleo investigativo dei carabinieri forestali di Verbania hanno posto sotto sequestro un'area di circa cinquemila metri quadrati nella quale erano stati illegalmente stoccati i rifiuti derivanti dal cantiere di piazza Ranzoni, dove da mesi sono in corso lavori di riqualificazione finanziati con 5,3 milioni di euro dal Pnrr.

Due persone, dirigenti dell'impresa appaltatrice con sede in provincia di Agrigento, sono stati denunciati per gestione e stoccaggio illeciti di rifiuti.

L'area a cui sono stati posti i sigilli è la 'Ex Ronchi', in viale Azari, di proprietà comunale: la ditta incaricata dei lavori aveva ricevuto dalla polizia locale di Verbania l'autorizzazione al deposito dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori, come piastrelle, mattoni, lastre, cemento, tubature, ma sui terreni sono invece stati trovati calcestruzzo, macerie, scarti di plastica e materiale derivante dall'escavazione, che sarebbero dovute essere smaltiti in impianti autorizzati al ricevimento di rifiuti.

Le analisi hanno rilevato contaminazioni di arsenico del 120% superiori a quelle consentite per il reimpiego lecito in ambito edile.



