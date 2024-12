A Torino un olmo dedicato alle donne imprenditrici

Ai Giardini La Marmora di via Cernaia, grazie a un'iniziativa dell'Unione Industriali Torino, dell'associazione weTree e della Città di Torino è presente da oggi una Zelkova carpinifolia, anche nota come Olmo del Caucaso.

L'albero è dedicato a tutte le donne imprenditrici torinesi, come riportato da una targa svelata in una breve cerimonia da Cristina Tumiatti, vicepresidente di Amma - Unione Industriali Torino con delega Diversity and Inclusion, Francesco Tresso, assessore alla Cura della Città, Verde Pubblico e Parchi della Città di Torino e Maria Lodovica Gullino, presidente di weTree.

"Questo gesto simbolico, l'intitolazione di un albero alle donne imprenditrici torinesi, non solo celebra il ruolo fondamentale che queste donne hanno nella nostra comunità, ma rappresenta anche un impegno concreto verso un futuro più sostenibile" ha detto Tresso.

"Con la sostenibilità, Diversity Equity and Inclusion sono temi che fanno oramai stabilmente parte degli obiettivi delle nostre imprese. A questo dedichiamo sempre più impegno e risorse, grazie a un fitto programma di incontri e iniziative" ha spiegato Cristina Tumiatti, vicepresidente di Amma - Unione Industriali Torino con delega Diversity and Inclusion. "Sono felice che la nostra associazione, grazie al sostegno di Unione Industriali di Torino, possa contribuire a restituire il verde alla città. I Giardini La Marmora hanno sofferto gli effetti degli eventi estremi che si sono abbattuti sulla città" ha sottolinea Maria Lodovica Gullino, presidente di weTree, ricordando come quest'estate proprio nei giardini di via Cernaia cadde una pianta alta oltre 20 metri senza per fortuna ferire nessuno.

L'iniziativa conclude gli eventi di Torino Capitale della Cultura d'Impresa 2024.



