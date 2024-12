Regione Piemonte emana linee guida per le infezioni respiratorie

Contenere e gestire le infezioni respiratorie è lobiettivo di una circolare diramata dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte alle Aziende sanitarie regionali (Asr) e ai rappresentanti dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta. La circolare è stata presentata durante una simulazione di un'emergenza infettiva epidemica, con oltre settanta sanitari dalle Asr piemontesi.

Contiene indicazioni per gestire il flusso di cittadini all'interno di ospedali, ambulatori e sale di attesa.

Invita le strutture sanitarie, sociosanitarie e socio - assistenziali, pubbliche o private, a disporre procedure per il controllo del rischio clinico nella gestione di pazienti e ospiti con sintomatologia respiratoria, a prevedere, se possibile, la riorganizzazione dei percorsi per individuare modalità di separazione dei soggetti infetti dagli altri, a utilizzare dispositivi di protezione individuale e gel disinfettante per le mani e a predisporre, nel caso sia necessario l'accesso in pronto soccorso dei propri pazienti, una check-list di pre-triage col riepilogo delle condizioni di salute del paziente.

Per gli ospedali si raccomanda l'uso della mascherina chirurgica per coloro che manifestano sintomi respiratori, a partire dalla sala di attesa per l'accesso al pronto soccorso e in tutte le fasi successive. Raccomandazione estesa ai lavoratori che hanno contatti con pazienti fragili, agli utenti sintomatici e ai visitatori.

Per ridurre gli accessi inappropriati al pronto soccorso, viene richiesto agli ospedali di aggiornare il Piano per la gestione del sovraffollamento, prendendo contatti, per il tramite delle direzioni sanitarie, coi distretti sanitari per coordinare il ruolo degli Mmg, dei medici della guardia medica e delle strutture territoriali, per la gestione dei pazienti meno gravi.

Rimane infine l'invito alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid-19 per gli operatori sanitari, oltre a proseguire la campagna informativa verso i cittadini, che ad oggi vede già vaccinati per l'influenza 772.556 piemontesi e 71.592 per il Covid.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA