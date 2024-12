La mostra Letizia Battaglia a Torino nel 2026

Camera - Centro italiano per la fotografia ha siglato una partnership con Jeu de Paume nella produzione della mostra Letizia Battaglia, curata da Walter Guadagnini e inaugurata nella sede di Tours (Francia), dove rimarrà aperta al pubblico fino al 18 maggio 2025. Dopo la prima tappa a Tours, la mostra verrà presentata ad Arles in occasione di Les Rencontres d'Arles (7 luglio - 5 ottobre 2025) per poi approdare nel 2026 a Torino negli spazi di Camera.

Il progetto - coprodotto dal Centro Italiano per la Fotografia di Torino e dallo Jeu de Paume di Parigi in collaborazione con l'Archivio Letizia Battaglia di Palermo - svela il percorso straordinario della fotografa, dagli esordi a Milano negli anni Settanta fino alla morte, avvenuta nel 2022 a Palermo.

Attraverso una selezione di oltre 200 stampe tra vintage e modern prints, la mostra mette in luce l'incredibile capacità di Letizia Battaglia di ritrarre il mondo con una passione travolgente e diretta, rivelandone tutti gli aspetti, da quelli più spaventosi a quelli più poetici.

"Siamo felici di collaborare con una realtà prestigiosa come Jeu de Paume per promuovere la fotografia italiana a livello internazionale. Un'iniziativa importante che, dall'estero, nel 2026 porterà l'opera di Letizia Battaglia di nuovo in Italia, con una mostra a Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino: un'ulteriore occasione per celebrare una grande protagonista della nostra fotografia" commenta Guadagnini.





