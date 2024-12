Amianto, Afeva Casale ricorda Éric Jonckheere

Dopo la scomparsa l'11 settembre di Romana Blasotti Pavesi - volto storico e presidente onorario dell'Afeva (Associazione familiari vittime amianto) di Casale Monferrato (Alessandria) - Abeva (ente omologo belga) ha perso il presidente Éric Jonckheere. A stroncarlo - come fatto sapere da Casale - proprio il mesotelioma, la più grave delle malattie legate all'amianto. Aveva 66 anni e da giovane era stato esposto al polverino killer dell'Eternit a Kapelle-op-den-Bos. Altri quattro membri della sua famiglia sono già morti per le stesse cause.

"Éric Jonckheere ha partecipato attivamente alle varie iniziative del movimento internazionale e anche a Casale - ricorda, in una nota, Bruno Pesce, portavoce Afeva - come anche noi a Bruxelles".

Anche di recente Jonckheere aveva ripetuto di non essere mosso da un sentimento di vendetta, ma soprattutto della necessità e dell'urgente bisogno di giustizia, riconoscimento delle colpe e di un giusto risarcimento per le vittime da parte dei responsabili delle loro malattie.



