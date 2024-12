Al via la rassegna dei Pianisti del Lingotto con FazÕl Say

Il pianista e compositore turco FazÕl Say safrà protagonista del concerto che martedì 17 dicembre, alle 20.30, che segna l'avvio della nuova rassegna dei Pianisti del Lingotto in Sala 500. Già ospite dei Concerti del Lingotto nel 2005 con la Rhapsody in Blue di Gershwin accanto alla Baltimore Symphony Orchestra diretta da Yuri Temirkanov, Say inaugura il ciclo che a partire da questa stagione Lingotto Musica dedica al pianoforte e alla letteratura per lo strumento dal barocco alla contemporaneità. Nel suo recital al confine fra jazz, pianismo romantico e folklore, Say si misura con l'ultima Sonata di Schubert, la KV 331 mozartiana con il suo celebre Allegretto alla turca e un proprio lavoro nato ai tempi della pandemia, Yeni hayat (New Life).



