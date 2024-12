Un giovane prende a calci e pugni i carabinieri per fuggire

Un giovane di 19 anni, di origini tunisine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione San Salvario di Torino per resistenza a pubblico ufficiale, dopo avere preso a calci e pugni i militari per tentare la fuga.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nel corso del servizio "Strade sicure".

Il giovane era in compagnia di altre persone, che vedendo avvicinarsi i carabinieri si sono date alla fuga, mentre lui per eludere il controllo ha aggredito i militari. È stato bloccato, arrestato e condotto in caserma.



