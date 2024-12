Nocciolart a Marina Rota, 'personaggio speciale della cultura'

La giornalista e scrittrice Marina Rota ha ricevuto, al Teatrino Civico di Chivasso, il premio speciale NocciolArt 2024 dell'Ascom destinato a un "personaggio chivassese distintosi nel campo dell'arte e della cultura". Il riconoscimento rientra nell'ambito del Concorso Teatrale Internazionale Città di Chivasso, realizzato dall'Officina Culturale Aps, con l'amministrazione comunale.

Marina Rota, laureata in Giurisprudenza, direttrice della rivista scientifica della Città della Salute e della Scienza, una carriera nel giornalismo culturale, autrice di sei pubblicazioni con la prefazione di firme illustri - Vittorio Sgarbi, Margherita Oggero, Paolo Conte, Piero Bianucci - focalizzate su figure di grandi torinesi, da Guido Gozzano a Fred Buscaglione, ha pubblicato quest'anno "Certe donne, a Torino - Incontri ravvicinati con figure straordinarie", dedicato a otto torinesi che hanno brillato per il loro genio in ogni campo delle arti e del sapere. Già vincitrice di numerosi premi - fra i quali il primo premio Mario Pannunzio per il giornalismo, il primo premio Mario Soldati per la saggistica, il premio Cultura Ennio Flaiano, il Premio Internazionale Città di Cattolica per la poesia - Marina Rota organizza convegni e conferenze.

"Il premio di Chivasso - commenta Rota - mi onora particolarmente, perché conferito dalla mia città d'adozione, legata ai miei affetti più cari e alle mie prime, indimenticabili esperienze come consulente artistica del Festival Internazionale I Luoghi delle Parole".



