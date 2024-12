Pedopornografia online, 5 arrestati dalla Polizia postale

Cinque arresti per la diffusione online di immagini e video di pedopornografia. Li ha eseguiti in Piemonte la Polizia postale nell'ambito di un'indagine condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino. Tre degli indagati sono in carcere, altri due agli arresti domiciliari, nell'inchiesta ci sono anche due indagati a piede libero.

L'attività di indagine è stata avviata su segnalazione dell'organizzazione no profit britannica Child Rescue Coalition ed è proseguita anche in modalità sotto copertura sulle piattaforme peer to peer. Sono state così identificati gli utilizzatori degli account riconducibili agli otto indagati, con i quali sono stati condivisi e scaricati files, immagini e video di pornografia minorile. L'esecuzione dei decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Torino e svolti con la collaborazione delle sezioni operative di Asti, Alessandria, Biella, Novara e Vercelli, ha portato all'arresto in flagranza di cinque persone dai 40 ai 78 anni, per detenzione e distribuzione in rete di materiale pedopornografico.

Sequestrati video e immagini di sfruttamento minorile di diversa natura, talvolta relativi a violenze e atti sessuali con bambini anche piccolissimi,



