Motta,curva contro Vlahovic?tifosi liberi di esprimere emozioni

"I tifosi hanno la libertà di esprimere le loro emozioni e sensazioni, ma il giocatore è il primo che vuole cambiare le cose e vincere. Certe cose succedono, non è la prima volta e non sarà l'ultima". Così il tecico della Juve Thiago Motta, dai microfoni di Sky Sport, risponde a chi gli chiede un commento su quanto è successo a fine partita fra i tifosi della curva e Vlahovic.

"Noi dobbiamo essere uniti e continuare ad andare avanti - dice ancora Motta -, per il bene della Juve. Tutti vogliamo cambiare questa situazione, ma i tifosi hanno tutta la libertà di esprimere il loro pensiero e le loro emozioni. Quanto a noi, è il momento di rimanere uniti., Vogliamo migliorare e non rimanere dove siamo. Dobbiamo andare avanti - spiega - anche dopo l'1-0, giocare per chiudere la partita e non gestirla, pensando che piano piano passa il tempo".



