Dal Cas al lavoro, accordo Prefettura-Fondazione Industriali

Prefettura di Cuneo e Fondazione Industriali avviano una collaborazione per l'inserimento lavorativo nelle aziende cuneesi delle persone accolte presso i Centri di accoglienza straordinaria (Cas).

In provincia di Cuneo, come ha riferito il prefetto, sono una cinquantina i comuni sul cui territorio è attivo un Cas, per un totale di circa 1.400 ospiti, cui se ne aggiungono altri 400 attraverso il Sistema Accoglienza Integrazione (Sai).

Uno specifico tavolo di lavoro sarà affiancato da una sperimentazione, realizzata con la supervisione della prefettura di Cuneo. In seguito, l'accordo verrà strutturato e normato attraverso la definizione di un protocollo dedicato. Il progetto verrà illustrato a fine gennaio in occasione della riunione del consiglio territoriale per l'immigrazione convocato dalla prefettura, a cui Fondazione Industriali è stata invitata.





