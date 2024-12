Cortometraggio di pazienti Neuropsichiatria vince 'Sotto 18off'

Il cortometraggio "Questo mondo fuori", realizzato dai ragazzi e dalle ragazze del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'ospedale Regina Margherita di Torino, ha vinto il 25/o Concorso nazionale Sotto18 Off, nella sezione riservata ai cortometraggi realizzati autonomamente in ambito extrascolastico dagli under 18.

"Per la delicatezza - si legge nella motivazione - del racconto su un complesso argomento contemporaneo, espresso con una resa sperimentale, che ha portato le ragazze a raccontarsi in prima persona prendendo in mano la telecamera".

Il documentario realizzato dai giovani pazienti dell'ospedale della Città della Salute di Torino si inserisce nel progetto più ampio "Ermes. Esercizi di coprogettazione in Reparto per sperimentare Metodologie ed Esperienze visive sul concetto di Soglia", curato da Dear Onlus con l'Associazione Progetti Specifici, nell'ambito della residenza Koinòtes di Casa degli Artisti di Milano.



