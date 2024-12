Carabinieri, commemorate vittime dell'incidente aereo a Volpiano

I Carabinieri di Torino hanno celebrato, questa mattina, la commemorazione dell'incidente aereo del 14 dicembre 1998 a Volpiano, quando un elicottero dell'Arma con a bordo quattro militari dell'Arma, poco dopo essere decollato dal vicino Elinucleo, a causa della fitta nebbia, precipitò al suolo nella campagna. Persero la vita il Generale di Divisione Franco Romano, il Colonnello Paolo Cattalini e i Marescialli Gennaro Amiranda e Giovanni Monda.

Questa mattina, in un clima segnato dalla fitta nebbia, proprio come il giorno della tragedia, il Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Generale di Brigata Andrea Paterna e il Comandante Provinciale di Torino, Generale di Brigata Roberto De Cinti, insieme a una rappresentanza della Compagnia dei Carabinieri di Chivasso, hanno deposto una corona d'alloro davanti al monumento in ricordo di quella tragedia. Presenti alla cerimonia anche il Sindaco del Comune di Volpiano, Giovanni Panichelli e i familiari dei militari caduti.



