Calderoli, in montagna non s'applica dimensionamento scolastico

Chiudendo la Giornata della montagna, a Frabosa Sottana (Cuneo) il ministro Calderoli ha illustrato il ddl Montagna, già approvato dal Senato.

"Contiene - ha detto - assegnazioni da 40 milioni per la sanità e 20 milioni sul capitolo istruzione. L'obiettivo principale è combattere lo spopolamento: in questa direzione vanno i 18,5 milioni di contribuzioni per i giovani che scelgono di lavorare in montagna".

Nell'ambito dell'istruzione è riconosciuta, per i comuni montani, la possibilità di venir meno alle misure sul dimensionamento scolastico. "A me sembra la cosa più normale del mondo: - ha sottolineato Calderoli - è assurdo che venga uno a dirti da Roma dove puoi fare o non fare una scuola e quanti bambini debbano esserci".



