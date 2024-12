Calcio: Alessandria, maglia speciale in omaggio alla città

Fc Alessandria (girone D di Promozione), Museo Grigio ed Erreà hanno dato vita a una maglia speciale per omaggiare quartieri, sobborghi e frazioni. Si sono ispirati ai colori della seconda casacca indossata nella stagione 1988-89.

Sopra al numero di gioco la scritta 'Alessandria', su una manica è ricamato lo stemma della città. Le maglie, certificate, con sul petto anche il logo di Aido, saranno indossate nel match contro la Novese di domenica 22 dicembre. Una ventina, senza numero di gioco, sarà in vendita nei gazebo agli ingressi di Gradinata Nord e Tribuna. I proventi serviranno a sostenere il progetto per lo sviluppo del settore giovanile Grigio.

"Una maglia non è solamente una maglia, ma è storia, appartenenza, identificazione - commentano dalla società Fc Alessandria - E' il simbolo di una città e di una provincia. Per lei viviamo, tifiamo e combattiamo".



