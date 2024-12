Vigili del fuoco, oltre 54mila interventi nel 2024

Da gennaio alla fine di novembre sono stati 54.185 gli interventi di soccorso operarti dai Vigili del fuoco in Piemonte, contro i 57.513 di tutto il 2023; le missioni di soccorso del Reparto volo sono state 275, con il salvataggio di 462 persone e 36 animali. Aumenta il numero di interventi per i danni d'acqua e alberi pericolanti, finora 2.628 in tutta la regione.

I dati dell'anno sono stati presentati oggi, a Grugliasco (Torino) dal direttore generale per il Piemonte dei Vigili del fuoco, ing. Alessandro Paola.

Sul totale degli interventi di soccorso 22.832 hanno riguardato Torino e la sua area metropolitana, 7.369 Alessandria, 4.443 Novara, 3.187 Asti, 2.907 il Verbano-Cusio-Ossola, 2.885 Vercelli, 2.775 Biella.

Gli interventi di soccorso del reparto sommozzatori sono stati 124, con il salvataggio di 17 persone e 9 animali.

Per quanto riguarda la tipologia in 21.490 casi si è trattato di un soccorso tecnico; 14.295 gli interventi di salvataggio, 6.695 per incendi o esplosioni, 3.992 per incidenti stradali, 2.403 per danni d'acqua, 2.333 per dissesti statici.

In tutto il Piemonte sono circa 1.700 i Vigili del fuoco in servizio, altrettanti i volontari.



