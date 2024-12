Verde, etica, all'avanguardia, i torinesi sognano così la città

Una Torino inclusiva, sportiva, fluida, visionaria, più collegata, etica, verde, giovane, culturale, diversa, pacifica, futuristica, all'avanguardia, con il lungo fiume riqualificato e il Po balneabile. Sono alcune delle parole che descrivono la Torino dei sogni dei giovani e degli adulti che questa mattina hanno partecipato all'evento alle Ogr promosso dal sindaco, Stefano Lo Russo, e dall'amministrazione per fare il punto sulla città. Parole che i partecipanti hanno lanciato nella rete con un apposito Qr Code e poi rielaborate dall'intelligenza artificiale che ha immaginato le due Torino del futuro, simili in molte cose.

"La cosa comune tra le due immagini - rileva il sindaco - è una grande attenzione all'ambiente e una grande valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico. In entrambe ci sono il fiume, le montagne e i monumenti della nostra città, componenti che rendono Torino unica. Credo che l'intelligenza artificiale che le ha generate abbia colto pienamente quello che è lo spirito che abbiamo colto anche noi oggi, estramente trasversare tra le generazioni". Ma a disegnare la loro Torino con una parola sono stati anche gli assessori: la città dei quartieri per Paolo Mazzoleni, Torino come piazze illuminate per Marco Porcedda, un alveare che brulica secondo Gabriella Nardelli e Torino nei volti dei ragazzi per Jacopo Rosatelli. E ancora Torino delle nascite di bimbi, imprese, talenti e luoghi per Michela Favaro, un mosaico per Paolo Chiavarino, poliedrica per Domenico Carretta, bambini e giovani per Carlotta Salerno, verde e blu, della natura e del fiume, per Francesco Tresso, un mare per Rosanna Purchia e una grande costruzione di mattoncini Lego per Chiara Foglietta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA