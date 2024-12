Un libro di National Geographic racconta il Carnevale di Ivrea

Un progetto editoriale celebra lo Storico Carnevale di Ivrea (Torino), promosso dalla Fondazione che organizza l'evento con National Geographic e White Star. Il racconto antropologico del Carnevale diventerà un volume monografico di grande formato, composto da 192 pagine, con le immagini del fotoreporter Iago Corazza, ideatore del progetto, e i testi dello storico Franco Quaccia.

Il volume, in uscita a dicembre 2025, dal titolo provvisorio "Lo storico Carnevale di Ivrea dal 1194 ai giorni nostri", offrirà uno sguardo inedito sui riti e le sfide della manifestazione, raccontando la storia e le tradizioni che ne fanno uno degli eventi più significativi a livello nazionale e internazionale. "Sarà disponibile in italiano e in inglese, con l'obiettivo di promuovere il patrimonio culturale del Carnevale di Ivrea a livello globale", spiegano dalla Fondazione.



