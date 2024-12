Scontri a Torino al corteo degli studenti

Scontri a Torino davanti alla sede del Politecnico si sono verificati durante un corteo di studenti. I dimostranti hanno lanciato uova e sassi contro il reparto mobile della polizia, che ha reagito con manganellate. Un manifestante è stato bloccato.

I manifestanti - diverse centinaia - si erano avvicinati all'ingresso posteriore del Politecnico, tentando di sospingere contro il muro gli agenti del reparto mobile sistemati a presidio. Le forze dell'ordine hanno reagito servendosi degli scudi e dei manganelli per ripristinare una fascia di rispetto. I dimostranti in seguito si sono avvicinati nuovamente per chiedere il rilascio del loro compagno bloccato dagli agenti.

Il corteo di studenti delle scuole superiori e dell'università ha preso il via stamani. "Siamo contro il governo, che non si occupa dei giovani, e siamo contro la guerra imperialista", ha detto uno speaker.

Dal corteo si alzano slogan a favore della Palestina. "C'è un genocidio in corso - ha affermato un giovanissimo studente di un liceo - e chiunque non scende in piazza con noi e complice. Stiamo insegnando ai nostri professori cosa vuol dire essere umani".

Disagi alla circolazione si registrano nelle zone del centro dove passa il corteo. L'iniziativa non era stata preannunciata e il percorso non era stato concordato con le autorità. I manifestanti hanno bloccato per diversi minuti un tratto di corso Inghilterra all'altezza della stazione ferroviaria di Porta Susa. Le forze dell'ordine controllano la situazione. Uova all'indirizzo delle forze dell'ordine sono state lanciate dai manifestanti durante il passaggio davanti all'ufficio scolastico regionale e in un tentativo di andare verso l'Unione industriali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA