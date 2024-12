Sci alpino, aprono anche impianti a Claviere e Sansicario

Dopo l'avvio della stagione sulle piste di Sestriere e Sauze d'Oulx da sabato 14 dicembre - informa la società Sestrieres spa - apriranno anche i primi impianti nelle aree sciabili di Claviere e Sansicario: "grazie al fondamentale apporto dell'innevamento programmato", le piste sono state preparate dai tecnici della Vialattea.

Dal 14 dicembre, dunque sono in funzione a Sestriere: seggiovia Cit Roc, tappeti Jolly Dx e Sx, tappeto Principi, sciovie Baby Dx e Sx, seggiovia Garnel, seggiovia Trebials; a Sauze d'Oulx: seggiovia Sportinia, seggiovia Lago Nero, tappeto Sportinia, seggiovia Rocce Nere, seggiovia Clotes; a Sansicario: seggiovia Sellette e seggiovia Baby, a Claviere: seggiovia La Coche, seggiovia Serra Granet, appeto Claviere Il prezzo del giornaliero Vialattea valido per tutte le aree è di 40 euro se acquistato online e presso gli Smart Points e di 42 euro in biglietteria.



