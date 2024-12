Chieri, firmata intesa con Prefettura per Controllo di vicinato

Il prefetto di Torino Donato Cafagna e il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero hanno sottoscritto il protocollo di intesa sul 'controllo di vicinato', finalizzato a "stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza di Chieri sui temi della sicurezza urbana, strutturando un canale di ascolto diretto e semplificato verso il Comune, la Polizia locale e le forze dell'ordine".

La firma è avvenuta in occasione della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ospitata dalla Biblioteca Civica di Chieri. Erano presenti gli amministratori di 20 Comuni del circondario e i rappresentanti delle realtà sociali, economiche e sindacali del territorio.

"Questo strumento - commentano il sindaco Sicchiero e l'assessore alla Prevenzione e Sicurezza e Polizia Locale Biagio Fabrizio Carillo - ci consentirà di rafforzare la sicurezza urbana e di valorizzare al massimo la collaborazione con i cittadini, riavvicinandoli agli attori della sicurezza, ovvero Carabinieri e Polizia Locale. Nel passato ci sono già state iniziative spontanee e informali, ora abbiamo definito un preciso quadro istituzionale, che prevede la formazione e il rispetto di un codice di comportamento. Non si tratta in alcun modo di 'ronde' o di forme di 'pattugliamento', - precisano Sicchiero e Carillo - ma di un'attività di mera osservazione e segnalazione, che deve avvenire nel rispetto di regole e di garanzie" L'attività di 'Controllo di Vicinato' potrà essere svolta da gruppi di cittadini che individueranno, di concerto con il comandante della Polizia Locale, un coordinatore per ciascun gruppo, che riceverà "adeguata formazione e che dovrà tenere rapporti costanti e tempestivi" con i referenti della Polizia Locale e dell'Arma dei Carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA