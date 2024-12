Biella, un rapinatore trovato in compagnia di un latitante

Un uomo di 39 anni di origini marocchine è stato denunciato per rapina e quando è stato individuato i carabinieri di Cossato (Biella) lo hanno trovato insieme ad alcuni connazionali, tra cui un giovane di 21 anni.

Quest'ultimo, senza documenti, è stato identificato tramite le impronte digitali ed è stato scoperto che a suo carico c'era una condanna con ordine di custodia cautelare in carcere per reati in materia di sostanze stupefacenti. E' stato quindi arrestato.

L'indagine era partita dopo che una donna aveva denunciato una rapina a Cossato. Aveva raccontato che aveva avuto una discussione in auto con un uomo e che questo l'aveva aggredita, ferendola, per poi farla scendere con la forza. Aveva aggiunto che l'uomo le aveva portato via l'auto e il telefono cellulare.

La vettura era stata ritrovata abbandonata poco dopo, ma non il cellulare.



