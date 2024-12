Specchio dei tempi, consegnate 2.000 Tredicesime dell'Amicizia

Sono oltre duemila i nonni e le persone fragili e bisognose che anche quest'anno ricevono la Tredicesima dell'amicizia che tutti gli anni a Natale la Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi, con il contributo di quasi 2.300 donatori, consegna nelle principali località del Piemonte e della Liguria. A Torino l'appuntamento per la consegna delle Tredicesime è stato in via Luserna di Rorà al civico 8. Tutte le persone che hanno fatto richiesta e che sono state valutate idonee hanno ricevuto un assegno di 500 euro.

Le offerte dei donatori, dei lettori della Stampa, di tanti privati cittadini enti e istituzioni continuano proprio in questi giorni che conducono alle festività. L'obiettivo è non solo quello di consegnare tutte le 2.000 Tredicesime, ma anche di riuscire a soddisfare tutte le 2.550 richieste pervenute a Specchio dei Tempi. Una parte delle persone anziane sono anche supportate con un altro dei numerosi progetti sostenuti e sviluppati da Specchio dei Tempi: Forza Nonni. I numerosi altri beneficiari delle Tredicesime dell'Amicizia sono persone segnalate da parrocchie, enti e istituzioni, come la Caritas, che operano sul territorio.

Il Progetto Tredicesime dell'Amicizia è giunto alla 49esima edizione con quasi 82.000 anziani aiutati e oltre 33 milioni di euro distribuiti. Nato nel 1976, quando la Tredicesima ammontava a 30 mila lire e veniva consegnata a 30 anziani in grande stato di indigenza, da allora il progetto è cresciuto in modo esponenziale e questo 2024 è il terzo Natale che il progetto è giunto ad interessare anche tutte le province piemontesi e in Liguria.



