Guasto elettrico, stop ai treni tra Ciriè e Torino Rebaudengo

Mattinata di forti disagi per chi viaggia sui treni nelle linee Ceres-Torino e Torino-Savona via Fossano. La circolazione è sospesa dalle 7.20 tra Ciriè e la stazione di Torino Rebaudengo Fossata per un guasto alla linea elettrica. Sono fermi tutti i treni sulla tratta che comprende anche l'aeroporto di Torino-Caselle ed è in corso l'intervento dei tecnici Rfi.

Trenitalia ha attivato l'assistenza ai passeggeri e corse con bus tra Ciriè e la stazione di Torino Rebaudengo Fossata. Sono centinaia i pendolari rimasti nelle stazioni in attesa di trasporto.



