Gtt, lo sciopero di domani sarà di quattro ore

Il Gruppo torinese trasporti, Gtt, informa che, in seguito all'ordinanza del ministero della Infrastrutture e dei trasporti, lo sciopero nazionale di domani, a cui aderisce il sindacato Usb, sarà della durata di quattro ore. Lo sciopero sarà dalle 9 alle 12 per servizio urbano-suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela e personale addetto al centro servizi al cliente e dalle 9 alle 13 per il servizio extraurbano e il servizio bus cooperativo linea 3971 (tratta Ciriè-Ceres).



