Gtt, lo sciopero di domani sarà di 24 ore con fasce di garanzia

In seguito al decreto del Tar, lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici previsto per domani non sarà limitato a sole quattro ore e Gtt lo ribadisce, spiegando che quindi l'astensione dal lavoro del sindacato Usb, che aderisce allo sciopero verrà effettuata nel rispetto delle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per il servizio urbano e suburbano, la metropolitana, gli assistenti alla clientela e il personale addetto ai centri servizio al cliente.

Le fasce di garanzia sarano invece dall'inizio del servizio fino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30 per il servizio extraurbano e servizio bus cooperativo linea 3971 (tratta Ciriè Ceres).





