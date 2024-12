Gorlier, 'spin-off Comau verso conclusione, Italia strategica'

Comau ribadisce il suo impegno nel rafforzare la presenza in Italia e conferma il ruolo strategico del centro di Grugliasco (Torino), principale hub di ricerca e sviluppo a livello globale, da cui sono nati i principali prodotti lanciati nel corso dell'ann. Lo ha spiegato il ceo Pietro Gorlier ai sindacati in un incontro in cui ha presentato un aggiornamento sui progetti e sull'andamento del business, indicando che il processo di spin-off si concluderà a breve. A Grugliasco sono state effettuate 110 assunzioni tra il 2023 e il 2024 Oltre a ribadire la consolidata presenza nel settore automotive, Gorlier si è soffermato su nuove opportunità di business, come quelle legate allo sviluppo di innovative tecnologie per l'e-Mobility e numerosi altri settori in forte espansione come energie rinnovabili, logistica, cantieristica navale, farmaceutica e alimentare, nei quali l'azienda annovera già importanti progetti, in tutto il mondo.

I dipendenti italiani sono 850.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA