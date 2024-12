Dolci di Natale di anziani delle Rsa per senzatetto nel Torinese

Gli anziani di alcune Rsa del Torinese si sono trasformati in pasticceri per preparare e confezionare il dolce per il cenone di Natale delle persone svantaggiate e meno fortunate. L'iniziativa è del gruppo emeis Italia ed è stata chiamata "Dolce Natale" e realizzata in collaborazione con gli educatori e i cuochi delle strutture. I dolci, biscotti dalle forme natalizie, dolci tipici delle feste, muffin e cupcake con i colori del Natale, sono stati prodotti a mano dagli anziani durante i laboratori di cucina a tema realizzati ad hoc per l'iniziativa, a cui hanno aderito una ventina di strutture in Italia e a Torino le le residenze Richelmy e Giardino degli Aironi, mentre, in provincia, la casa di cura Ville Turina Amione di San Maurizio Canavese e la residenza Consolata di Grugliasco.

Ogni Rsa aderente ha poi individuato un ente benefico del territorio a cui effettuare la donazione: mense dei poveri, comunità che si occupano di famiglie indigenti o di persone senza fissa dimora, associazioni dedicate ai senzatetto che organizzeranno i pasti di Natale nelle loro strutture.



