Ad Alessandria hanno giurato 427 nuovi poliziotti

Sono 427 gli agenti in prova che - questa mattina a conclusione del 227/o Corso - alla scuola allievi Cardile della polizia di Stato di Alessandria hanno giurato fedeltà alla Repubblica.

La cerimonia si è tenuta sul piazzale che - come ricordato dalla direttrice Elena Gola - nel 1994 fu punto di riferimento per i primi soccorsi durante l'alluvione del 6 novembre. Proprio qui, infatti, atterrarono gli elicotteri con gli sfollati che, nel vicino poligono, trovarono poi conforto, un pasto caldo, una coperta.

Da Gola l'augurio che il nuovo percorso sia bellissimo e porti alla scoperta della parte migliore di ciascuno. Senza dimenticare immagine e identità. "Dalla prossima settimana, iniziando l'attività operativa - ha precisato la direttrice della Cardile - non solo entrerete nella polizia, ma sarete la polizia. La scritta sulla giubba e il distintivo sul berretto saranno l'abito con cui lo Stato si presenta ai cittadini. La polizia non sarà un'idea astratta, voi sarete la polizia".

Il 227/o corso si è caratterizzato per le quote rosa: ai primi tre posti della graduatoria infatti si sono classificate Lucrezia Elia, Silvia Di Gennaro, Aurora Ferrando.



