A Torino arriva la nuova flotta di bus elettrici

A Torino arrivano 248 nuovi bus elettrici che rinnoveranno la flotta di Gtt in senso green, con i primi 75 mezzi, presentati questa mattina, che entreranno in funzione all'inizio del nuovo anno. Finanziato con un investimento di 170 milioni di euro di fondi del Pnrr, il piano di mobilità sostenibile della Città prevede l'introduzione di 248 autobus full electric prodotti da Iveco Bus e Indcar, di cui 136 da dodici metri 90 da diciotto metri e 22 autobus corti. Le colonnine di ricarica saranno installate nei depositi e in sette capolinea nei nodi centrali del trasporto pubblico.

"Disporre di un sistema di trasporto pubblico efficiente e sostenibile -sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - è essenziale per rispondere a quella che rappresenta una delle priorità dei prossimi anni, la transizione ecologica.

Continuiamo a credere in questa azienda che, nonostante le difficoltà, ha fatto tanto e può guardare al futuro.Mezzi nuovi - aggiunge - significa anche meno manutenzione, meno fermi e una maggior programmazione delle corse. E sono mezzi italiani, con tecnologia e design italiano, che significa posti di lavoro. Un esempio dell'impatto positivo che ha avuto il recovery e per questo spero che la nuova Commissione europea continui su questa strada e sono ottimista che lo farà". "Stiamo correndo lungo la strada della transizione ecologica" aggiunge l'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta, mentre l'ad di Gtt, Serena Lancione, afferma soddisfatta "abbiamo centrato l'obiettivo del Pnrr fino in fondo. C'è un cambiamento e un passaggio importante di Gtt, la nuova flotta va nella direzione di un miglioramento della qualità del servizio e dell'ambiente. Grazie ai nuovi mezzi - conclude - verranno infatti emesse 13 mila tonnellate di anidride carbonica in meno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA