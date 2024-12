Vino, alla 'Mauro Rei' di Sala l'Oscar Torchio d'Oro 2024

E' andato alla Mauro Rei di Sala Monferrato (Alessandria) l'Oscar Torchio d'Oro 2024, premio enologico organizzato dal Comune di Casale Monferrato con la collaborazione dell'istituto Luparia di San Martino di Rosignano; approvato dal ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La consegna dei riconoscimenti della 31/a edizione è avvenuta stasera nel Salone Marescalchi del Castello del Monferrato.

I premi sono andati a 47 produttori con 138 etichette; a 26 il Diploma di Merito per l'elevato punteggio di valutazione ottenuto. "Con il Torchio d'Oro si celebra il lavoro e la competenza per aver realizzato prodotti di eccellenza assoluta - ha commentato in una nota il sindaco Emanuele Capra - Un importante traguardo per chi si è contraddistinto in un contesto di eccellenze diffuse nell'anno in cui il nostro territorio, con l'Alto Piemonte e tutto il Gran Monferrato, è Capitale europea del Vino".



