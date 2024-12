Società Editrice Allemandi, già al lavoro la nuova squadra

Luigi Coppola sarà il presidente della nuova Società Editrice Allemandi, mentre Luigi Cerutti manterrà la carica di amministratore delegato. Il numero di gennaio 2025 della testata Il Giornale dell'Arte sarà l'ultimo firmato da Umberto Allemandi, entro i primi giorni di gennaio 2025 arriverà un nuovo direttore. Il consiglio di amministrazione è composto da Michele Coppola (presidente); Enrica David, Fabrizio Paschina, Laura Fornara, Giulia Scagliarini, Enea Cesana, Luigi Cerutti ed è già al lavoro per mettere a punto "l'ambizioso piano industriale che ha come obiettivo il posizionamento a livello europeo della casa editrice".

La squadra è stata presentata negli spazi di Gallerie d'Italia di Torino, dopo l'annuncio dell'acquisizione lo scorso 5 dicembre della casa editrice da Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Allemandi oggi ha 12 dipendenti, 9 al giornale e 3 ai libri, a cui si aggiungono 300 collaboratori che scrivono sul Giornale dell'Arte e sulle pubblicazioni dedicate all'arte, all'architettura, all'antiquariato, al design.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA