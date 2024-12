Pmi Confindustria: a Biella 604 studenti incontrano 33 aziende

Al Pmi Day di Biella hanno partecipato 604 studenti di sette istituti scolastici e 33 aziende del territorio. L'iniziativa prevede delle visite guidate nelle aziende che hanno aderito, rivolte ai ragazzi e agli insegnanti degli istituti superiori.

Christian Ferrari, presidente del comitato Piccola industria dell'Unione industriale Biellese, commenta: "I ragazzi si sono dimostrati attenti e curiosi e noi imprenditori non possiamo che essere soddisfatti di poter trasmettere alle future generazioni l'orgoglio del "saper fare" che permea il tessuto produttivo locale".

"Continuiamo da mesi a perdere produzione industriale. E' arrivato il momento di agire: accelerare sull'innovazione e rinnovare il modello manifatturiero italiano ed europeo - spiega Giovanni Baroni, presidente della Piccola Industria di Confindustria -. In questa partita il ruolo delle giovani generazioni è centrale. E il Pmi Day è sempre più un'occasione unica per rendere i ragazzi protagonisti del futuro della nostra industria. Dobbiamo colmare il gap digitale e potenziare la formazione tecnica, gli Its, favorire il rapporto scuola, imprese, università. Occorre anche spingere sulla riforma 4 più 2, e rafforzare la formazione professionale, che invece è stata definanziata nella legge di bilancio: parliamo di circa 50-55 milioni, che andrebbero ripristinati. Solo così potremo favorire davvero l'incontro tra domanda e offerta di lavoro cambiando il paradigma culturale che penalizza il nostro sistema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA