Otto defibrillatori nelle stazioni della ferrovia Vigezzina

In otto stazioni nel tratto italiano della linea ferroviaria Domodossola-Locarno, la Vigezzina-Centovalli, sono stati installati altrettanti defibrillatori semiautomatici esterni (Dae) multilingua. I dispositivi sono in grado di riconoscere in modo automatico e interrompere, tramite l'erogazione di una scarica elettrica, le aritmie maligne responsabili dell'arresto cardiaco, quali la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare. Le stazioni interessate sono Domodossola, Masera, Trontano, Marone, Druogno, Santa Maria Maggiore, Malesco e Re, nel Verbano-Cusio-Ossola.

"L'iniziativa, su base volontaria, è volta a un miglioramento continuo della sicurezza dei viaggiatori e del nostro personale, oltre che a fornire un ulteriore importante servizio al territorio attraversato dalla ferrovia" il commento di Matteo Corti, il direttore generale di Ssif, la società che gestisce il tratto italiano e che ha installato i dispositivi.



