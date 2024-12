Capodanno a Torino, Rose Villain la stella del concerto

Rose Villain, Morcheeba e Malika Ayane: sarà questa la scaletta del concerto del Capodanno torinese in piazza Castello, 'Torino wasn't built ij a day', ispirato al titolo del maggior successo della band britannica. A presentare la serata insieme a Malika Ayane, nella doppia veste di cantante e conduttrice, due nomi noti della scena torinese, Marco Maccarini e Davide D'Urso. La serata, a ingresso gratuito con cauzione fino a esaurimento dei 13mila posti che l'organizzazione ha chiesto di autorizzare, sarà aperta da alcuni artisti emergenti del territorio, Gi›ve, Bass Monkeys, Sweet Life Society e Ottoni Animati.

Dopo il conto alla rovescia dal palco, la serata proseguirà anche nei club della città per l'after party. L'anno nuovo inizierà con un secondo momento musicale sul palco di piazza Castello, il pomeriggio del primo gennaio, il concerto di musica classica con l'Orchestra Filarmonica di Torino, che celebra la storia di Torino e italiana e due anniversari, i 160 anni dell'atto di unificazione legislativa d'Italia e gli 80 anni della Liberazione.

Il Capodanno avrà anche un occhio all'inclusione, con un servizio di interpretariato Lis, e alla sostenibilità, con 20 mila semi donati al pubblico e tre alberi donati ad altrettante scuole. "Per Torino è stato un anno di grandi eventi - dice il sindaco Stefano Lo Russo - e non possiamo che chiuderlo in bellezza con due grandi appuntamenti musicali in piazza e siamo certi che torinesi e turisti risponderanno al nostro invito a festeggiare insieme".



