Bernini, progetto della Cavallerizza Reale è un modello virtuoso

"Il ministero dell'Università e della Ricerca è orgoglioso di sostenere il progetto della Cavallerizza Reale, che incarna un autentico percorso di rigenerazione urbana. Un'idea innovativa di recupero di spazi e strutture, lungimirante e ambiziosa, in grado di restituire alla città uno dei suoi tesori: una parte centrale e significativa del centro storico, destinata a trasformarsi in uno dei Poli delle Arti e dell'Innovazione più grandi d'Europa". Lo ha detto la ministra Anna Maria Bernini dopo la visita al cantiere della Cavallerizza Reale di Torino, luogo simbolo di rigenerazione urbana e culturale.

Il progetto, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Torino, l'Università degli Studi di Torino, Fondazione Collegio Einaudi, il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi, l'Accademia Albertina di Belle Arti e Cdp Real Asset (Gruppo Cdp), rappresenta una delle grandi trasformazioni che caratterizzeranno la città del futuro e dal valore complessivo di oltre 200 milioni di euro.

"Un modello virtuoso, non solo di rigenerazione, ma anche di integrazione tra Università e spazio urbano, capace di generare effetti positivi duraturi, sprigionando innovazione, conoscenza e nuove opportunità di formazione" ha sottolineato Bernini. "L'obiettivo condiviso da tutte le istituzioni coinvolte - ha spiegato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - è di assicurare una soluzione concreta di riqualificazione e di conservazione del patrimonio storico artistico di un bene tutelato dall'Unesco dal 1997 attraverso un intervento che costituirà un esempio di innovazione urbana e restituirà a Torino un complesso architettonico di grandissimo valore nel suo centro storico".





